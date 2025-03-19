Некоторым украинцам приходится оплачивать коммуналку за своих соседей: как такое возможно

У части украинцев коммунальные платежи "съедают" значительную долю их бюджета. Особенно неприятно, когда в счетах внезапно растут показатели потребления электроэнергии или воды, хотя в вашем домохозяйстве ничего не менялось.

Это может произойти по разным причинам – от обычной ошибки в расчетах до несанкционированного подключения к вашей электросети. На сайте "Новости.LIVE" рассказали, почему некоторым украинцам приходится платить за коммунальные услуги вместо своего соседа.

Как проверить, не происходит ли кража вашей электроэнергии

Иногда украинцы оказываются в ситуации, когда вынуждены оплачивать коммунальные услуги за других, что вызывает лишние расходы. Это может произойти по следующим причинам:

недостаточный контроль;

ошибки в расчетах;

некорректный учет задолженностей.

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Иногда недобросовестные соседи могут подключиться к вашей электросети, заставляя вас оплачивать их потребление. Чтобы вовремя выявить такое несанкционированное подключение, можно провести простой эксперимент: вечером, когда соседи активно пользуются электроприборами, полностью отключите все устройства в своем доме. Если счетчик и дальше фиксирует потребление, это может свидетельствовать о краже электроэнергии.

Несанкционированное использование электроэнергии может стать основанием для подачи иска с целью возмещения нанесенного ущерба. Выявить незаконное подключение поможет установка "умного" счетчика. Однако только специалисты способны точно определить место вмешательства и устранить его.

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Почему некоторым украинцам приходится переплачивать за водоснабжение

В каждом многоэтажном доме установлен общий счетчик, который фиксирует общий объем потребленной воды. Водоканал учитывает всю поданную воду, а жильцы обязаны ее оплатить. Оптимальный вариант – когда в каждой квартире есть личный счетчик, а его показатели точно соответствуют данным общего учетного прибора.

Магниты могут как останавливать, так и замедлять работу счетчиков. Их используют не только для водяных, но и для газовых и электрических счетчиков. Однако чаще всего их применяют именно для водомеров. В итоге, из-за недобросовестного соседа расходы ложатся на всех жильцов дома.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие обстоятельства освобождают от оплаты за отопление в Украине.

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