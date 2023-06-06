'Необъятный уровень клоунизма': ООН разнесли в комментариях за пост о дне русского языка во время подрыва Каховской ГЭС

Через несколько часов после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, ООН опубликовала в своем Твиттере сообщение о "Дне русского языка". Подрыв дамбы может стать крупнейшей техногенной катастрофой этого столетия и представлять угрозу временно оккупированной Запорожской АЭС.

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Кроме того, террористические действия россиян могут уничтожить экосистему и уничтожив животных. Катастрофа может унести жизни тысяч людей.

Однако представители Организации Объединенных Наций вместо того, чтобы хоть словом оговориться о катастрофе, написали:

"Вторник – День русского языка. Следите за @UnitedNationsRU, чтобы быть в курсе новостей о работе ООН на русском языке".

Напомним, из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, в Херсонской области объявлена эвакуация.

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