Необычное сочетание: рецепт кекса из поленты с малиной и лимоном

Это невероятно нежный и вкусный десерт. Готовится очень быстро и просто, а вкус вас поразит.

Ингредиенты:

Полента – 100 г

Молоко – 150 г

Соль – по вкусу

Мука миндальная – 50 г

Масло сливочное – 150 г

Сахарная пудра – 100 г

Разрыхлитель – 5 г

Крахмал кукурузный – 20 г

Яйца куриные – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Малина – 150 г

Сахар – 30

Читайте также: Летний десерт из трех ингредиентов: рецепт мятного льда

Способ приготовления:

1. Всыпьте поленту в кипящее молоко, добавьте соль, перемешайте и варите на маленьком огне 10 минут. Оставьте охлаждаться.

2. Малину и лимон промойте и обсушите. Из кожуры лимона натрите цедру, а из мякоти отожмите сок.

3. В миску выложите поленту, миндальную муку, растопленное сливочное масло, сахарную пудру, крахмал, разрыхлитель и перемешайте. Взбить яйца, добавить в массу вместе с цедрой и соком лимона и замесить.

4. Смажьте маслом форму для кекса и выложите в нее половину теста. На тесто выложите малину, посыпьте сахаром и накройте оставшимся тестом.

5. Выпекайте 45 минут при температуре 180 градусов.

Советуем также обратить внимание на рецепт трайфла с малиной и смородиной наспех.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !