Необычное сочетание вкусов: рецепт ленивых голубцов с рыбой

Попробуйте эти необычные голубцы по рецепту от Shuba. Вкус вас приятно удивит

Ингредиенты:

Рис круглозернистый – 150 г

Вода – 300 мл

Рыба белая, филе – 500 г

Соль – 0.5 ч. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Капуста белокочанная – 500 г

Лук желтый репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло сливочное 73% – 50 г

Масло подсолнечное рафинированное – 4 ст. л.

Яйца куриные – 1 шт.

Томаты – 3 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

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Способ приготовления:

1. Рис отварите до готовности.

2. Мелко нашинкуйте рыбное филе, посолите, приправьте перцем, перемешайте.

3. Мелко нарежьте лук, морковь натрите грубо. Нашинкуйте капусту, несколько листьев оставьте, чтобы застелить форму для запекания. Проварить их в кипящей воде 2-3 минуты.

4. В сковороде смешайте сливочное масло и 2 столовые ложки растительного масла и поджарьте лук до мягкости. Добавьте морковь, готовьте 2-3 минутки. Добавьте капусту, перемешайте и готовьте около 5 минут. Охладите.

5. Смешайте рис, овощи, рыбу и яйцо, посолите и приправьте перцем солью, перемешайте. Сформируйте котлеты.

6. Форму для запекания смажьте маслом, застелите капустными листьями и выложите ленивые голубцы одним слоем. Разрежьте пополам помидоры и натрите на терке. Томатное пюре выложите на голубцы и полейте водой, чтобы голубцы были покрыты более чем наполовину. Добавьте лавровые листья.

7. Запекайте голубцы в духовке 40-50 минут при температуре 180°C.

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