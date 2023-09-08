Рецепт из ресторана: Как вкусно приготовить мидии с соусом

Александр Огородников, известный украинский кулинарный эксперт и проживающий в Швеции повар поделился полезным кулинарным лайфхаком со своими поклонниками.

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В видеоролике в Instagram он раскрыл секрет приготовления ароматных мидий, обещая, что они очаруют ваши вкусовые рецепторы.

Вот список ингредиентов и процесс приготовления:

Ингредиенты:

Две луковицы.

Фенхель.

Тимьян.

Пять зубчиков чеснока.

250 г белого сухого вина.

Соль и перец по вкусу.

50 г любого масла для жарки.

150 г сливок с жирностью 25% и выше.

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Приготовление:

Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками и обжарьте их на растительном масле до золотистости на разогретой сковороде. Добавьте чабрец, фенхель, соль, перец и предварительно очищенные и промытые от грязи мидии. Обжаривайте в течение двух минут. Затем добавьте белое вино, несколько раз перемешайте и накройте крышкой или фольгой на 5–10 минут при максимальном огне. Через 10 минут мидии откроются и будут готовы к подаче. Извлеките мидии из бульона, а бульон продолжайте варить еще 20 минут на большом огне, чтобы он максимально испарился. Затем добавьте сливки. Залейте мидии бульоном и подавайте с чесночными гренками.

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