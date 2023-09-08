Рецепт из ресторана: Как вкусно приготовить мидии с соусом
Александр Огородников, известный украинский кулинарный эксперт и проживающий в Швеции повар поделился полезным кулинарным лайфхаком со своими поклонниками.
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В видеоролике в Instagram он раскрыл секрет приготовления ароматных мидий, обещая, что они очаруют ваши вкусовые рецепторы.
Вот список ингредиентов и процесс приготовления:
Ингредиенты:
- Две луковицы.
- Фенхель.
- Тимьян.
- Пять зубчиков чеснока.
- 250 г белого сухого вина.
- Соль и перец по вкусу.
- 50 г любого масла для жарки.
- 150 г сливок с жирностью 25% и выше.
Приготовление:
- Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками и обжарьте их на растительном масле до золотистости на разогретой сковороде.
- Добавьте чабрец, фенхель, соль, перец и предварительно очищенные и промытые от грязи мидии. Обжаривайте в течение двух минут.
- Затем добавьте белое вино, несколько раз перемешайте и накройте крышкой или фольгой на 5–10 минут при максимальном огне.
- Через 10 минут мидии откроются и будут готовы к подаче.
- Извлеките мидии из бульона, а бульон продолжайте варить еще 20 минут на большом огне, чтобы он максимально испарился. Затем добавьте сливки.
- Залейте мидии бульоном и подавайте с чесночными гренками.
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