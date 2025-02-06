Неожиданное потепление: в какой области Украины ожидается почти весеннее тепло до +7°C

На этой неделе в Украине ожидаются перемены в погоде. Благодаря воздействию зоны повышенного давления осадки прекратятся, однако ночные морозы станут более ощутимыми.

В одной из областей температура поднимется до +5…+7°C. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для OBOZ.UA.

По ее словам, в ближайшие дни в Закарпатье прогнозируется потепление до +5°C. С начала следующей недели с 10 февраля в Украине установится преимущественно сухая погода. Ночью температура будет опускаться до -3...-9°C, а в Карпатах возможно снижение до -7...-12°C. Днем в большинстве регионов прогнозируется -3...+3°C. Однако на Закарпатье будет теплее всего – там температура поднимется до +2…+7°C.

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Антициклон близится: что изменится в погоде?

В Украину следует антициклон, который повлияет на погодные условия в стране. По прогнозу, с 7 февраля погоду будет определять мощный антициклон, который придет из северных регионов.

Это приведет к уменьшению количества осадков и более частому прояснению на небе. Однако такая ситуация приведет к усилению ночных морозов, достигающих -3…-8°C.

В то же время, днем температура будет повышаться до 0…+2°C.

Напомним, в Гидрометцентре рассказали, чего ждать на выходных и на следующей неделе.

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