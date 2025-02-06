Несподіване потепління: в якій області України очікується майже весняне тепло до +7°C

Цього тижня в Україні очікуються зміни в погоді. Завдяки впливу зони підвищеного тиску опади припиняться, проте нічні морози стануть відчутнішими.

Водночас в одній із областей температура підніметься до +5…+7°C. Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха у коментарі для OBOZ.UA.

За її словами, в найближчі дні на Закарпатті прогнозується потепління до +5°C. З початку наступного тижня, з 10 лютого, в Україні встановиться переважно суха погода. Вночі температура опускатиметься до -3…-9°C, а в Карпатах можливе зниження до -7…-12°C. Вдень у більшості регіонів прогнозується -3…+3°C. Проте на Закарпатті буде найтепліше – там температура підніметься до +2…+7°C.

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Антициклон наближається: що зміниться в погоді?

В Україну прямує антициклон, який вплине на погодні умови в країні. За прогнозом, із 7 лютого погоду визначатиме потужний антициклон, що прийде з північних регіонів.

Це сприятиме зменшенню кількості опадів та частішим проясненням на небі. Однак така ситуація призведе до посилення нічних морозів, які досягатимуть -3…-8°C.

Водночас удень температура підвищуватиметься до 0…+2°C.

Нагадаємо, у Гідрометцентрі розповіли, чого чекати на вихідних та наступного тижня.

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