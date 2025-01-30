Неожиданное снижение цен: какие важные продукты подешевели в Украине и чего ждать дальше

Закупочные цены на молоко в Украине продолжают падать. По состоянию на 20 января 2025 года средняя стоимость молока экстра сорта снизилась до 18,40 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн меньше по сравнению с прошлым месяцем. Главным фактором такого удешевления стало снижение мировых цен на сливочное масло. Прогнозируется, что тенденция сохранится как минимум до весны.

Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. В 2024 году именно сливочное масло стало ключевым фактором, способствовавшим повышению стоимости молока-сырья.

Когда же цены на сливочное масло на мировых рынках начали падать, экспорт украинской молочной продукции, в частности масла, сыров и сгущенного молока, сократился. Вследствие этого на внутреннем рынке образовались излишки молока-сырья, что усилило давление на закупочные цены. Как результат, во второй половине января 2025 года их снижение продолжилось.

По состоянию на 20 января 2025 года средняя закупочная стоимость молока экстра сорта составила 18,40 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн ниже, чем месяц назад. Молоко высшего сорта оценивалось в 18,05 грн/кг без НДС, что на 60 копеек меньше по сравнению с декабрем.

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Стоимость молока первого сорта также снизилась, достигнув 16,95 грн/кг без НДС, что на 65 копеек меньше, чем во второй половине декабря. В результате средневзвешенная цена трех категорий молока упала на 82 копейки, установившись на уровне 17,80 грн/кг без НДС.

Снижение цен вызвано не только падением мировых котировок на сливочное масло, но и сокращением спроса на молочную продукцию среди украинцев. Дополнительным фактором стало уменьшение потребления кисломолочных изделий. Рост цен на молочную продукцию и подорожание других товаров первой необходимости заставило население пересматривать свои расходы.

Кроме того, рост импорта сыров усилил конкуренцию на рынке, заставляя украинских производителей предоставлять скидки торговым сетям. Это, в свою очередь, повлекло дальнейшее снижение закупочных цен на молоко.

По прогнозам экспертов, тенденция к снижению стоимости молока-сырья, вероятно, сохранится до весны 2025 года. В период "большого молока" (май-июнь), когда производство традиционно растет, цена молока экстра сорта может снизиться до 17,50 грн/кг.

Впрочем, на ситуацию могут повлиять глобальные факторы, в частности возможный рост мировых цен на сливочное масло, а также повышение производственных затрат из-за подорожания кормов и горючего. На международном рынке уже сформировался новый ценовой коридор для молока-сырья в пределах 40-50 евро за 100 кг, что соответствует уровню цен в ЕС и США. Это свидетельствует о том, что существенное и длительное удешевление молока в Украине маловероятно.

Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, что будет с ценами на продукты в феврале-марте.

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