Непогода в Турции: в Анкаре в воздухе летал диван (видео)

В столице Турции Анкаре на днях прошел мощный шторм. Ветер был такой силы, что ломал деревья и сносил рекламные щиты.

Как сообщает издание Duvar, в Анкаре во время шторма с балкона одной из многоэтажек сорвало мебель, в частности, был замечен летящий в воздухе диван.

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"17 мая во время шторма в столице Анкари во время шторма был замечен диван, летевший из высотного дома. Через некоторое время он врезался в другое здание и упал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ветра, скорость которого достигала 45 километров в час, в городе упало много деревьев и снесло крыши из домов.

В частности, в районе Этимесгут снесло кровлю из торгового центра, там же был разрушен минарет мечети. Ранения получил один человек.

Мэр столичного муниципалитета Анкары Мансур Яваш тем временем предупредил, что непогода может повториться, поэтому призвал граждан быть осторожными. Он также отметил, что специальные службы находятся в полной готовности. Яваш предупредил, что скорость ветра может достигнуть 78 км/ч.

Напомним, 6 февраля 2023 г. в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. В Сирии погибли более 5800 человек, в Турции более 40 тысяч. 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошли повторные толчки магнитудой 6,4 и 5,8, по которым последовали 90 афтершоков. Это повлияло и на соседнюю Сирию, где в двух городах обрушились здания.

Ученые сообщили, что в результате ужасного землетрясения Турция сместилась на три метра.

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