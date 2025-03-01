Неприятный сюрприз для пенсионеров: кого и за что могут оштрафовать в марте

Государство продолжает оказывать поддержку социально уязвимым группам, в том числе пенсионерам. Граждане пожилого возраста могут рассчитывать на разные выплаты, льготы и другие формы социальной помощи.

В то же время даже они не застрахованы от возможных штрафов, которые могут возникнуть из-за невнимательности или незнания определенных норм. Какие именно нарушения могут повлечь наложение штрафа на пенсионеров в марте 2025 года, определено в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

За что будут штрафовать пенсионеров в марте 2025 года

Пенсионеры могут столкнуться с финансовыми санкциями, если вовремя не уведомят Пенсионный фонд Украины об изменениях, влияющих на расчет их выплат. Несвоевременная подача информации может привести не только к штрафам, но и к потере части пенсии.

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Согласно действующим нормам, пенсионеры должны сообщать об изменениях в течение десяти дней. Это касается следующих случаев:

смена места регистрации;

смена фамилии, имени или отчества;

трудоустройство или увольнение;

получение ID-карты вместо бумажного паспорта;

оформление нового паспорта при потере предыдущего;

получение нового идентификационного кода.

Согласно статье 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если пенсионер не сообщит об изменениях или сделает это с опозданием, и из-за этого будут начислены лишние выплаты, Пенсионный фонд имеет право удерживать до 20% пенсии, пока неправомерно полученные средства не будут возвращены.

Напомним, в ПФУ утвердили главный показатель, от которого зависит индексация пенсий в 2025 году.

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