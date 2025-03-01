Неприємний сюрприз для пенсіонерів: кого та за що можуть оштрафувати у березні

Держава продовжує надавати підтримку соціально вразливим групам, зокрема пенсіонерам. Громадяни літнього віку можуть розраховувати на різні виплати, пільги та інші форми соціальної допомоги.

Водночас, навіть вони не застраховані від можливих штрафів, які можуть виникнути через неуважність або незнання певних норм. Які саме порушення можуть спричинити накладення штрафу на пенсіонерів у березні 2025 року, визначено в Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

За що штрафуватимуть пенсіонерів у березні 2025 року

Пенсіонери можуть зіткнутися з фінансовими санкціями, якщо вчасно не повідомлять Пенсійний фонд України про зміни, що впливають на розрахунок їхніх виплат. Несвоєчасне подання інформації може призвести не лише до штрафів, а й до втрати частини пенсії.

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Згідно з чинними нормами, пенсіонери повинні повідомляти про зміни впродовж десяти днів. Це стосується таких випадків:

зміна місця реєстрації;

зміна прізвища, імені чи по батькові;

працевлаштування або звільнення;

отримання ID-картки замість паперового паспорта;

оформлення нового паспорта у разі втрати попереднього;

отримання нового ідентифікаційного коду.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо пенсіонер не повідомить про зміни або зробить це із запізненням, і через це будуть нараховані зайві виплати, Пенсійний фонд має право утримувати до 20% пенсії, поки неправомірно отримані кошти не будуть повернені.

Нагадаємо, у ПФУ затвердили головний показник, від якого залежить індексація пенсій у 2025 році.

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