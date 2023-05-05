Неприятный запах исчезнет: простые и эффективные способы для мытья холодильника

Неприятный запах в холодильнике может появляться по нескольким причинам, например, если пища хранится в нем слишком долго, она может начать разлагаться, что приведет к неприятному запаху.

Неправильное хранение пищи может стать причиной неприятных ароматов – если приготовленные блюда не хранятся в закрытых контейнерах или упаковках, запах может распространяться по холодильнику.

Неприятный запах может свидетельствовать и о неисправности холодильника: если в этом есть проблемы с вентиляцией или температурой, это может привести к неприятному запаху из-за распространения влаги и плесени.

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Чтобы избавиться от неприятных запахов в холодильнике, нужно предпринять следующие шаги:

Убрать всю еду и напитки из холодильника. Снять полки и ящики с холодильника и протереть их мылом и теплой водой. Протереть холодильник внутри раствором воды и уксуса (соотношение 1:1) или с помощью мыльной воды. Протереть резиновые ленты на дверце холодильника с помощью мыльной воды и вытереть насухо. Оставить холодильник открытым на несколько часов, чтобы он полностью проветрился.

Какие народные способы помогут избавиться от ароматов из холодильника:

Залить контейнер с водой и добавить в нее несколько лимонных частиц или несколько капель эфирных масел (лайм, мята, розмарин) и поместить его в холодильник на несколько часов.

Разместить в холодильнике открытый пакет с активированным углем на несколько часов.

Разместить в холодильнике миску с молотым кофе.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем держать использованный чайный пакетик в холодильнике.

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