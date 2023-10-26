Неприятный запах в туалете: как помогут дрожжи

Неприятный запах в туалете может возникнуть не только из-за того, что там некачественно убирают, но и из канализационных труб. Со временем откладывается известковый налет и налипает грязь, там развиваются микробы и бактерии, что и приводит к появлению неприятных ароматов.

Чтобы избавиться от неприятного запаха из унитаза, можно воспользоваться химическими средствами, которые промывают трубы внутри. Если вы не сторонник такого метода, можно воспользоваться экологичными средствами.

Как сообщает "Санте Плюс", если причина неприятного запаха закупорка в трубах, следует вызвать сантехника, но если вода в туалете смывается без задержек, можно попытаться справиться самим.

Читайте также: Шесть эффективных советов, как очистить днище унитаза

По правде говоря, важно точно знать, откуда происходят эти неприятные запахи, чтобы сражаться непосредственно с источником. Поскольку если есть настоящая закупорка, которую трудно устранить, может потребоваться немедленное вмешательство сантехника. Также часто запах может быть результатом засорения из-за застрявших внутри волос или остатка моющего средства. Обычно это менее серьезно и его можно легко решить.

Можно помочь проблеме с помощью смеси уксуса и соды. Возьмите смесь из половины стакана уксуса и трех чайных ложек соды. Можно добавить несколько капель эфирного масла.

Этим раствором следует вымыть туалет и оставить на 15 минут. Затем смойте теплой водой.

Еще один способ – использовать кубик пивных дрожжей. "Оказывается, что пивные дрожжи также являются идеальным средством для очищения унитазов и не содержат консервантов или коррозионных элементов", – пишет издание.

Нужно растворить маленький кубик дрожжей в стакане кипятка. Когда вы получите "пухлую консистенцию", вылейте ее прямо в унитаз. Оставьте действовать на ночь (не менее 8 часов). На следующий день просто смойте воду в унитазе.

Санте Плюс отмечает, что для этого метода дезодорации подойдут и сухие дрожжи. Однако когда вы будете растворять их в кипятке, добавьте чайную ложку сахара.

Попробуйте также метод чистки унитаза чесноком. Как это сделать, читайте по этой ссылке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!