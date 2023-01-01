Несокрушимые украинцы пели гимн и кричали "Слава Украине" в новогоднюю ночь, когда россия запускала дроны (видео)

Новый год 2023 года украинцы встретили без света и пели гимн Украины - эмоциональные видео

Украинцы – несгибаемая нация! Они это еще раз показали во время празднования Нового года 2023, когда Россия пыталась запугать нас и уничтожить очередными атаками дронами и ракетами.

В сети показали видео того, как в новогоднюю ночь украинцы пели гимн, скандировали "Слава Украине", "Путин-х*йло" и пели украинские песни. Такие ролики были опубликованы из Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Николаева и других городов Украины.

Едва ли не с каждой многоэтажки были слышны патриотические возгласы и песни, желающие оккупантам смерти.

Украинцы в сети отметили, что это самый теплый и чувственный новый год, несмотря на войну. А также добавляют:

Нация НЕСЛОМНЫХ!

Как же я люблю этих людей! Больше всего в мире

Не только столица! Каждый многоквартирный дом Украины.

Это лучше всего за весь год, теперь ждем победы!

Это лучше любых салютов, концертов.

С Новым годом украинцы в единстве наша сила.

Несокрушимый народ! Непокоренной страны!

Гордость велика за нашу нацию и наших защитников. Пусть преуспевает наша Родина!

Вместе нас много, нас не одолеть.

Это невероятно! Фантастическая нация! Слава Украине!

С новым годом Несокрушимая, мудрая и светлая нация Украинцев! Мир Будет на нашей земле и планете, потому что теперь уже все будут бороться против тирании и террора!

Напомним, что днем 31 декабря, в канун Нового года, страна-террористка нанесла массированный ракетный удар по Украине. "Прилеты" были в Киеве, Хмельницком, Николаеве, Харькове, Запорожье.

Свой террор россия продлила прямо в праздничную ночь с 31 декабря на 1 января. По всей Украине звучала воздушная тревога, работали враждебно дроны-камикадзе.

Кроме того, 29 декабря во время утренней массированной атаки на Украину российская федерация выпустила по мирным украинцам 69 ракет. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 54 вражеских ракет.

В новогоднюю ночь президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам за 15 минут до Нового года. Выступление транслировали большинство украинских каналов. Большинство граждан несгибаемой страны были умилены речью главы государства.

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