Netflix покажет французский вариант сериала "Слуга народа" с темнокожим президентом (фото)

На платформе Netflix стартовал показ сериала "На месте" про простого гражданина из Франции. В главной роли темнокожий актер Жан-Паскаль Зади, который будет бороться за кресло президента в Елисейском дворце.

Как указывается на сайте, фильм под названием "На месте" появился в сети после нового года. Идея этого комедийного сериала напоминает версию украинского "Слуга народа", благодаря которому огромную популярность получил будущий президент Украины, комик Владимир Зеленский.

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По сюжету будущий президент по имени Стефан Бле работает соцработником по делам молодежи и проживает в пригороде.

Однажды он вступает в словесные дебаты с кандидатом в президенты Эриком Андреи прямо на улице. Их эмоциональная дискуссия была заснята на камеру и показана в интернете.

Видео сразу же получает миллионы просмотров и становится вирусным, а главный герой оказывается на вершине популярности.

Простой темнокожий рабочий из пригорода получает предложение баллотироваться на пост президента.

Герой сериала "На месте" довольно прост и понятен во многих моментах. На его пути стоит много преград, связанных с его цветом кожи. Именно они легли в главную идею сериала.

Критики уже оценили идею этого сериала. По их мнению, все шесть серий можно было уместить в один полуторачасовой фильм. Но в итоге получилось очень смешное кино.

Напомним, что в 2015 году на экраны украинского телевидения вышел сериал "Слуга народа", где будущий президент Украины Владимир Зеленский играл президента.

В фильме он представлен как честный и принципиальный учитель истории Василий Голобородько, который начинает бороться с коррупцией и олигархами.

Шоу быстро стало одним из самых успешных на украинском телевидении, он был продан в 20 стран мира.

Известно, что формат сериала, кроме Netflix, купила также американская компания FOX Studios.

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