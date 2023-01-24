Netflix покаже французький варіант серіалу "Слуга народу" з темношкірим президентом (фото)

На платформі Netflix стартував показ серіалу "На місці" про простого громадянина з Франції.

Як зазначається на сайті, фільм під назвою "На місці" з'явився в мережі після нового року. Ідея цього комедійного серіалу нагадує версію українського "Слуга народу", завдяки якому величезну популярність отримав майбутній президент України, комік Володимир Зеленський.

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За сюжетом майбутній президент на ім'я Стефан Бле працює соцпрацівником у справах молоді та проживає у передмісті.

Відео дня

Якось він вступає у словесні дебати з кандидатом у президенти Еріком Андрії прямо на вулиці. Їхня емоційна дискусія була знята на камеру і показана в інтернеті.

Відео одразу отримує мільйони переглядів і стає вірусним, а головний герой опиняється на вершині популярності.

Простий темношкірий робітник із передмістя отримує пропозицію балотуватися на пост президента.

Герой серіалу "На місці" досить простий і зрозумілий у багатьох моментах. На його шляху стоїть багато перешкод, пов'язаних із його кольором шкіри. Саме вони лягли у головну ідею серіалу.

Критики вже оцінили ідею цього серіалу. На їхню думку, всі шість серій можна було вмістити в один півторагодинний фільм. Але в результаті вийшло дуже кумедне кіно.

Нагадаємо, що у 2015 році на екрани українського телебачення вийшов серіал "Слуга народу", де майбутній президент України Володимир Зеленський грав президента.

У фільмі він представлений як чесний та принциповий учитель історії Василь Голобородько, який починає боротися з корупцією та олігархами.

Шоу швидко стало одним із найуспішніших на українському телебаченні, його продали в 20 країн світу.

Відомо, що формат серіалу крім Netflix купила також американська компанія FOX Studios.

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