Кінопрем'єри січня 2023: 5 нових фільмів, які варто переглянути кожному

Рік тільки почався, а прем’єри нових фільмів вже лавиною накривають кінотеатри. Що ж варто очікувати українцям від січневих стрічок: святковий настрій, історії кохання чи жахастики? Ми підготували список 5 кращих фільмів, які точно варті вашої уваги. Обирайте будь-який з варіантів і не забудьте запланувати собі кіно-вечір на вихідні.

М3ГАН (M3GAN)

Дата виходу: 6 січня 2023 року

Жанр: жахи, трилер

Режисер: Джерард Джонстон

Геніальний робототехнік Джемма, аби допомогти своїй осиротілій племінниці Кеді, розробляє ляльку зі штучним інтелектом. Іграшка отримує завдання піклуватися про Кеді та захищати її від будь-якої небезпеки.

Науково-фантастичний трилер, що розповідає про темні сторони стрімкого розвитку технологій. Лякаючи перспективи самосвідомості штучного інтелекту та страшні наслідки невинної на перший погляд дружби з робо-лялькою.

Відео дня

Пригоди Тедді (Christmas for Teddy)

Жанр: сімейний, пригоди

Дата виходу: 12 січня 2023 року

Режисер: Андреа Еккербом

Одного разу на святковому ярмарку напередодні Різдва сталося несподіване: дівчинка помітила, як на верхній полиці лотерейного кіоску позіхнув наймиліший в світі плюшевий ведмедик. Маріанна загадала бажання, аби вони стали найкращими друзями! Однак Тедді мав інші плани. Він сподівався, що його виграє заможний власник, разом з яким вони вирушать у навколосвітню подорож. Але коли Тедді опинився у темній коморі, він зрозумів, що за будь-яку ціну має знайти вихід і відшукати Маріанну.

Коли ти закінчиш рятувати світ (When You Finish Saving The World)

Дата виходу: 20 січня 2023 року

Жанр: драма, комедія

Режисер: Джессі Айзенберг

Зіггі – талановитий старшокласник, який має багато шанувальників його творчості в інтернеті. В той же час, популярність в соцмережах ніяк не допомагає юнаку завоювати увагу однокласниці, що йому подобається. До всіх проблем додаються і складні відносини з матір'ю Евелін.

Чуйна драматична комедія про взаємовідносини матері та сина, пасивно-агресивні стосунки та важкий шлях до порозуміння.Стрічку вже представили на кінофестивалі "Санденс", де вона отримала схвальні відгуки кіно-спільноти. Критики одноголосно відмітили акторську гру Фінна Вулфгарда (виконує роль Зіггі) та Джулаінн Мур (Евелін) і похвалили зворушливий драмедійний тон картини.

Чоловік на ім'я Отто (A Man Called Otto)

Дата виходу: 12 січня 2023 року

Жанр: комедія

Режисер: Марк Форстер

Головний герой – Отто, буркотливий вдівець з ворожим ставленням до всіх оточуючих. Єдина розрада в його житті – сваритися з навколишнім світом. Все змінюється, коли повсякденність Отто порушують нові сусіди, які щосили намагаються з ним подружитись.

Зворушлива та надихаюча історія про те, як легко змінити своє життя на краще. Головний герой, що весь час ховався від суспільства, вагається, чи впускати нових людей в своє життя.

Ваші і наші (You People)

Дата виходу: 27 січня 2023 року

Жанр: романтична комедія

Режисер: Кенья Берріс

Головні герої – пара закоханих, яким належить познайомити одне одного з батьками. Однак, різне походження та відмінність культур може стати на заваді приємним сімейним посиденькам.

Сюжет – це глузливе дослідження сучасних стосунків та наскільки суспільні упередження можуть на них впливати. Прем’єра романтичної стрічки відбудеться на стримінговій платформі Netflix, а головні ролі виконують культовий комедійний актор Едді Мерфі та не менш відомий голлівудський діяч Джона Гілл.

Нагадаємо, UAportal створив список 7 найкращих фільмів, які варто переглянути вдруге. Прочитайте сюжет і спробуйте переглянути ці витвори, якщо раніше їх не бачили.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!