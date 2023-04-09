Невероятная геометрия на огороде: как вырастить тюльпаны в лотках из-под яиц

Если вы ярый огородник, а еще являетесь перфекционистом, у нас для вас хорошая новость. Ваши клумбы с тюльпанами или нарциссами могут быть четко разделены на равные квадраты без особого труда. Вам только нужно собрать лотков из-под яиц.

Нехитрым способом вы получите образцовые цветочные клумбы. Посадка и выращивание тюльпанов (или любых выращиваемых из луковиц) в яичных лотках – легкая задача.

Читайте также: Защитят от беды и плохого глаза: какие цветы нужно сажать у дома

В лотках вам нужно сделать отверстия на дне. Затем засыпать специальной смесью почвы и повтыкать в нее луковицы будущих цветов. Луковицы перед посадкой замочите в растворе марганцовки или фунгицида.

Подготовленные лотки из-под яиц, заполненные луковицами тюльпанов, нужно зарыть в рыхлую землю на глубину таким образом, чтобы сверху оставался слой грунта высотой в три сантиметра.

Чтобы случайно не потерять лотки в земле, сразу после посадки сделайте соответствующие отметки – потолкайте по углам лотков деревянные колышки.

Напомним, что некоторые деревья нельзя высаживать у дома, поскольку они будут уносить энергию хозяев. Существует немало запретов на этот счет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!