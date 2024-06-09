Невероятная история спасения: благодаря дрону и Bradley бойцы 47 бригады забрали раненого побратима (видео)

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады спасли раненого побратима и эвакуировали его с поля боя. Воин Дмитрий с пятью пулевыми ранениями смог не только выжить, но и дождаться эвакуации в медпункт.

Кадры эвакуации украинского военного на БМП Bradley показали в Телеграм-канале 47 ОМБр.

Отмечается, что во время аэроразведки воины отдельной механизированной бригады увидели в одной из посадок раненого бойца: "Как уже позже мы узнали, зовут его Дмитрий. Он не знал наш это или вражеский дрон, однако на свой страх и риск начал изо всех сил сигнализировать, что нуждается в помощи. Сначала показывал на турникет и часы, мол, время истекает. После чего вытащил военный билет, доказывая, что он не враг. Дождавшись благоприятных условий, медики 47 ОМБр эвакуировали Дмитрия на американской БМП Bradley".

Раненый Дмитрий лежал в кустах. Источник: Скриншот з t.me/brygada47 Раненый Дмитрий лежал в кустах. Источник: Скриншот з t.me/brygada47

Эвакуационная Брэдли. Источник: Скриншот з t.me/brygada47 Эвакуационная Брэдли. Источник: Скриншот з t.me/brygada47

Эвакуационная Брэдли. Источник: Скриншот з t.me/brygada47 Эвакуационная Брэдли. Источник: Скриншот з t.me/brygada47

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Сам Дмитрий рассказал о ситуации, что при выходе с позиций они с собратьями попали в засаду. Лично он получил пять шаровых ранений и стал небоеспособным.

"Чтобы сохранить свою жизнь, отполз в безопасную зону, чтобы оказать себе первую медицинскую помощь, но это не удавалось. Ждал удивления, что меня найдут. Чудо случилось, меня заметил дрон. Ко мне приблизился дрон, стал меня разглядывать. Я знал, что на поле боя и наших, и их много. Пришла в голову идея – я получил военный билет и показывал, что я "свой". Дрон рассматривал степень моего ранения, как я понимал. Через час приехал Брэдли и провел эвакуацию. Меня забрали с побратимами, оказали первую скорую медицинскую помощь. Сейчас я нахожусь в госпитале, лечусь", – добавил Дмитрий.

Раненый Дмитрий, которого спасли бойцы 47 ОМБр. Источник: Скриншот з t.me/brygada47 Раненый Дмитрий, которого спасли бойцы 47 ОМБр. Источник: Скриншот з t.me/brygada47

Напомним, 8 июня Силы обороны впервые повредили современный российский истребитель Су-57, которых российская армия имела всего 6 единиц.

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