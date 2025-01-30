Невероятный улов: мужчина поймал в озере самую большую щуку на земле (фото)

Профессиональный рыбак Арт Вестон в октябре 2024 года поймал огромную щуку подвида мускуса. Обычно эти рыбы достигают длины около одного метра и весят около десяти килограммов, но этот экземпляр стал рекордным.

Об этом сообщает издание Bild. При помощи измерительного устройства международной рыбной ассоциации IGFA было зафиксировано, что щука имела длину 138 сантиметров, что стало официальным мировым рекордом.

Арт Вестон, уже установивший 39 рекордов, смог вывести этого крупного и мускулистого представителя рыб из озера в Миннесоте (США). В этом ему помогал еще один рекордсмен – Нолан Шпренгеллер.

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После того как Арт Вестон зафиксировал длину щуки и сделал несколько снимков, он отпустил рыбу обратно в воду живой и здоровой, соблюдая установленные правила.

Мускусная рыба

Мускусная рыба (Esox masquinongy) принадлежит к семье Esocidae, и наиболее известным ее представителем является щука. Она имеет острые зубы и вытянутое тело обычно светло-коричневого или желтовато-зеленого цвета с темными пятнами. Название этого вида происходит от языка аборигенов и означает "безобразная щука" или "крупная рыба".

Мускусные рыбы обычно обитают в водах на востоке Северной Америки, в частности в районах реки Святого Лаврентия, Гудзонов залив и верховья Миссисипи. Их мясо обладает приятным вкусом и характерной текстурой. Однако поймать мускус сложно: рыбаки говорят, что иногда нужно сделать около 10 000 упреков, чтобы эта рыба клюнула.

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