Неймовірний улов: чоловік спіймав в озері найбільшу щуку на землі (фото)

Професійний рибалка Арт Вестон у жовтні 2024 року зловив величезну щуку підвиду мускус. Зазвичай ці риби досягають довжини близько одного метра і важать близько десяти кілограмів, але цей екземпляр став рекордним.

Про це повідомляє видання Bild. За допомогою вимірювального приладу міжнародної рибної асоціації IGFA було зафіксовано, що щука мала довжину 138 сантиметрів, що стало офіційним світовим рекордом.

Арт Вестон, який вже встановив 39 рекордів, зміг вивести цього великого та м'язистого представника риб з озера в Міннесоті (США). У цьому йому допомагав ще один рекордсмен – Нолан Шпренгелер.

Читайте також: Повернення велетнів: 300-кілограмові ссавці, яких не бачили понад 100 років, знову оселилися на батьківщині у Бразилії

Після того, як Арт Вестон зафіксував довжину щуки і зробив кілька знімків, він відпустив рибу назад у воду живою та здоровою, дотримуючись встановлених правил.

Мускусна риба

Мускусна риба (Esox masquinongy) належить до родини Esocidae, і найбільш відомим її представником є щука. Вона має гострі зуби і витягнуте тіло, зазвичай світло-коричневого або жовтувато-зеленого кольору з темними плямами. Назва цього виду походить від мови аборигенів і означає "потворна щука" або "велика риба".

Мускусні риби зазвичай мешкають у водах на сході Північної Америки, зокрема в районах річки Святого Лаврентія, Гудзонової затоки та верхів'я Міссісіпі. Їхнє м'ясо має приємний смак і характерну текстуру. Однак зловити мускуса складно: рибалки говорять, що іноді потрібно зробити близько 10 000 закидів, щоб ця риба клюнула.

Раніше ми розповідали, що у Китаї знайшли кістки найменшого кота у світі, що жив 300 тисяч років тому.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!