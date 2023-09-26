Незаконно выехали за границу во время войны: какое наказание грозит военнообязанным

Во время полномасштабной войны военнообязанным украинцам запрещено уезжать за границу. Однако все же некоторые мужчины смогли незаконно уехать из Украины. Таких мужчин ждет ответственность по возвращении на Родину.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона. Он отметил, что мужчины пытаются выехать из Украины по зеленому участку границы, то есть за пределами пунктов пропуска.

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"Наши военнослужащие пропускают людей исключительно на основании тех условий и правил, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, регламентирующим пересечение границы для граждан Украины", – сказал Андрей Демченко.

По его словам, мужчины, незаконно пересекшие украинскую границу, не смогут избежать ответственности.

"Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания", – пояснил он.

Демченко добавил, что в сентябре на пунктах пропуска наблюдается меньше людей, чем в августе, когда было зафиксировано большое количество людей, пересекавших границу Украины.

Напомним, в январе 2023 года пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией. Один из них надел женскую одежду и даже накрасил ногти ярким красным цветом.

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