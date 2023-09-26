Незаконно виїхали за кордон під час війни: яке покарання загрожує військовозобовʼязаним

Під час повномасштабної війни військовозобов'язаним українцям заборонено виїжджати за кордон. Проте все ж таки деякі чоловіки змогли незаконно виїхати з України. На таких чоловіків чекає відповідальність після повернення на Батьківщину.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченка під час телемарафону. Він зазначив, що наразі чоловіки намагаються виїхати з України по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску.

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"Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентують перетин кордону для громадян України", – сказав Андрій Демченко.

З його слів, чоловіки, які незаконно перетнули український кордон, не зможуть уникнути відповідальності.

"Якщо хтось у незаконний спосіб все ж перетнув державний кордон надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання, – пояснив він.

Демченко додав, що у вересні на пунктах пропуску спостерігається менше людей, ніж у серпні, коли була зафіксована велика кількість людей, які перетинали кордон України.

Нагадаємо, у січні 2023 року прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Один з них вдягнув жіночий одяг та навіть нафарбував нігті яскравим червоним кольором.

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