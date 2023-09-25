Які зміни у правилах виїзду за межі України для чоловіків та жінок з 1 жовтня

У зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну та введенням військового стану та загальної мобілізації, обмежено виїзд чоловіків за кордон.

Проте, існують категорії громадян, які мають право на виїзд із країни, як визначено в Постанові Кабінету Міністрів України №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

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До цих категорій відносяться:

Чоловіки віком до 18 і від 60 років. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають на території іншої країни, і відповідне цьому мають відмітки у своїх паспортах. Особи, виключені з військового обліку з причин стану здоров'я. Чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров'я, наприклад, для медичного лікування. Чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон з сімейних обставин. Чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон з професійних причин. Громадяни, яким дозволено виїзд за кордон для надання допомоги Силам оборони України в протистоянні російській агресії. Чоловіки і жінки на державній службі. Військовослужбовці зі спеціальними дозволами.

Є також конкретні обставини, за яких громадяни України можуть офіційно виїхати з країни на певний час. Наприклад, це може бути необхідним, щоб надати допомогу Збройним Силам України.

До цього переліку входять водії-волонтери, які транспортують гуманітарну допомогу, медичні вантажі та вантажі для ЗСУ. Це також стосується представників культури, які організовують концерти для збору коштів і направляють їх на потреби армії, прославляючи при цьому країну на міжнародній арені. Дозволи надаються також спортсменам і тренерам для участі в змаганнях і навчальних заходах.

Виїхати за сімейними обставинами можуть багатодітні батьки неповнолітніх дітей, батьки дітей з інвалідністю, батьки, які виховують дітей-сиріт з інвалідністю, а також особи, які мають родичів з інвалідністю. За професією право на виїзд мають військовослужбовці, співробітники установ, які доглядають за людьми з інвалідністю, працівники залізничного транспорту та авіаційний персонал, які виїжджають у відрядження або на навчання.

До цього переліку також було додано особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції та інших подібних обставин, що стосуються національної безпеки і оборони України під час воєнного стану.

Наприкінці, слід зазначити, що жінки, які перебувають на військовому обліку, не мають обмежень на виїзд за кордон і зобов'язані дотримуватися правил перетинання кордону при необхідності виїзду у службове відрядження чи відпустку.

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