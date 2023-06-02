Нежный сливочный вкус: рецепт летнего супа из кабачков

Суп из кабачков получается очень нежным и сливочным, хотя сливки к нему не добавляются. Блюдо оценят люди, сидящие на диете и соблюдающие здоровое питание.

Ингредиенты:

– кабачки – 1,3 кг

– лук – 2 шт. (маленький)

– чеснок - 2 зубчика

– масло – 4 ст.л.

– вода – 5 стаканов

– соль и перец – по вкусу

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Способ приготовления:

1. В кастрюлю налейте растительное масло и поставьте на огонь. Порежьте лук и чеснок и жарьте на слабом огне до мягкости. Мелко порежьте кабачки и добавьте к луку и чесноку. Готовьте 10 минут.

2. Добавьте воду и доведите до кипения. Варите до мягкости кабачков.

3. Размельчите суп блендером, посолите и добавьте перец. Есть такой суп можно как горячим, так и холодным.

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