Ни один из упавших в Брянской области пилотов воздушных судов не выжил: подробности и видео моментов сбития

В субботу, 13 мая, российская военная авиация понесла значительные потери в небе над Брянской областью РФ. Местные экстренные службы заявляют, что в городе Клинцы Брянской области потерпели крушение 2 вертолета Ми-8.

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Кроме того, в пабликах также сообщают, что над Брянской областью России сбиты еще 2 вертолета возле населенных пунктов Клинцы и Сурецкой Муравей.

По сообщению телеграмм канала Mash, всего за день аварию потерпели четыре воздушных судна: два вертолета Ми-8 и штурмовики Су-34 и Су-35. Ни один член экипажа четырех воздушных судов не выжил.

Напомним, в Клинцах Брянской области упал военный вертолет

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