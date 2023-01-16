'Ничего не получится и в этот раз': в ГУР рассказали о желании путина захватить Донбасс до марта

Президент россии владимир путин поручил новому командующему группировкой российскими войсками в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта. По словам представителя прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, у россиян ничего не получится.

Он подчеркнул, что кремлевский диктатор не обращает внимания на реальные события на фронте. Об этом Юсов сказал в комментарии телеканалу FREEДОМ.

Представитель ГУР отметил, что основной целью путина остается уничтожение украинцев. Президент рф стремится уничтожить Украину как независимое государство.

"Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении – это Донбасс. И очередные термины, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, – это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже до марта", – отметил он.

Юсов добавил, что оккупанты уже неоднократно меняли сроки поставленных задач.

"Год, как они "3 дня берут Киев". Ну, в общем, однако, новые цели и новые задачи. Ничего не получится и в этот раз", – указал представитель разведки.

В то же время в ГУР сообщили о признаках подготовки российской оккупационной армией наступления на Запорожском направлении.

"Да, безусловно, такие данные есть. Это может свидетельствовать как о прямой подготовке к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях для того, чтобы информационную кампанию проводить и, скажем так, скрыть истинные намерения свои на других направлениях фронта". Вся информация отслеживается, и соответствующие выводы, и мероприятия проводятся со стороны украинских сил обороны", – подчеркнул Юсов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал дату, когда российские оккупанты могут попытаться повторить полномасштабное наступление.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !