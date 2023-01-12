'Них*я себе спринтеры': военный с позывным 'Мадяр' показал видео, как оккупанты 'как муравьи' лазят по Соледару

В Соледаре Донецкой области бойцы ВСУ продолжают уничтожать врага, пытающегося получить контроль над городом. Защитники говорят, что россиян в Соледаре, как муравьев в муравейнике.

Командир отдельной группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди (позывной "Мадяр") опубликовал видео из дрона, которое показало, что российских оккупантов, "лезущих облаками", в Соледаре продолжают уничтожать. Он показал кадры, снятые в небе над городом 12 января в 15.30.

"Лезут пи**ры облаками, ну и находят свой конец, конечно… Без кипиша, ситуация контролируемая ВСУ, рабочая", – добавил он.

На этих кадрах можно увидеть, как аэроразведка зафиксировала группу российских боевиков до 30 человек, они вооружены и суют по открытой территории, скорее всего, по окрестностям Соледара – на видео не видно никаких зданий. Похоже, что они находятся в поисках позиций ВСУ.

"Еб**ть, муравейник, 30-25, не знаю, потом ночью считать будем", – прокомментировал видео Маляр.

В течение всего времени этой записи слышны выстрелы, аэроразведчики между собой переговариваются и из разговора становится понятно, что они передают координаты уничтожающим врага артиллеристам.

"Атаку отбили, они разъе*ались", "них*я себе спринтеры", "бегите, твари, бегите", — прокомментировал Мадяр поведение оккупантов, когда по ним ударила артиллерия.

Напомним, российская армия отчаянно штурмует Соледар уже несколько недель.

12 января представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал о ситуации в городе. По его словам, враг сосредоточил там основные усилия - в первую очередь наблюдается скопление большого количества "вагнеровцев" и подразделения других видов войск.

Череватый говорит, что только за прошедшие сутки враг нанес более 90 артиллерийских ударов по городу. Он отметил, что украинские ракетные войска и артиллерия максимально пытаются выбить врага, включая артиллерию и ракеты.

Ранее воины ССО показали, как совместно с артиллеристами в районе Соледара отправили в ад более 100 оккупантов.

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