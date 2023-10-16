Никакой химии: как эффективно отмыть грязь и жир из кухонной мебели

Кухонная мебель – это место, где постоянно скапливается грязь и жир. Чтобы они всегда выглядели чистыми и чистоплотными, их нужно регулярно мыть.

Использование химических чистящих средств может быть вредным для здоровья и окружающей среды. Можно использовать безопасные средства на каждой кухне – это уксус, лимонный сок, сода, или кетчуп.

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Чтобы эффективно отмыть грязь и жир из кухонной мебели без использования химии, смешайте соду с водой, чтобы образовалась своеобразная паста. Ею можно почистить плиту и мойку.

Лимонный сок – это естественный отбеливатель, который поможет удалить загрязнение из кухонной мебели. Смешайте лимонный сок с водой в равных пропорциях, нанесите смесь на поверхность мебели и оставьте на 10-15 минут. Затем протрите поверхность влажной тряпкой.

Уксус – это еще одно эффективное средство для удаления грязи и жира из кухонной мебели. Смешайте уксус с водой в равных пропорциях, нанесите смесь на поверхность мебели и оставьте на 10-15 минут. Затем протрите поверхность влажной тряпкой.

Кетчуп поможет отмыть пригорелую посуду. Просто нанесите его на проблемные участки и оставьте действовать 12 часов. После этого возьмите губку, смочите моющее средство и легко ототрите все загрязнения.

Напомним, мы уже писали, как сэкономить время на мытье посуды.

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