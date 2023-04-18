Никогда не давайте другим свою расческу и не пользуйтесь чужой: такая привычка может изменить жизнь

Почему нельзя давать другим свою расческу - народные приметы о расческе

Предметы, которыми человек пользуется каждый день, очень интимны и принадлежат только ему. Однако иногда люди делятся своей расческой, даже не подозревая, чем это может обернуться.

Такая просто привычка может оказать существенное влияние на жизнь. UAportal объясняет, почему нельзя давать другим свою расческу и пользоваться чужой.

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Помните, что пользоваться чужой расческой – не очень безопасно. Все потому, что на этом предмете могут скапливаться заболевания кожи головы другого человека. Также можно перенести себе на голове вши и потом вам придется сражаться с педикулезом.

Народные приметы о расческе

Еще с давних времен люди не делились своей расческой. Особенно это было популярно среди женщин, которые могли насытиться чужой энергией и здоровьем. В результате обладательницу расчески могут покинуть жизненные силы. А в жизнь хозяйки расчески придут беды и неприятности.

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Никогда не кладите расческу на стол и вот почему

Считается, что расческу нельзя класть на стол ни в коем случае. Поскольку тогда на владельца упадут слезы, сплетни и позор. Это также может спровоцировать финансовые неприятности и бедность.

Что делать со сломанной расческой

Если расческа сломалась, то ее не стоит хранить, а лучше всего будет выбросить сразу.

Считается, что, расчесывая волосы, человек убирает из себя негатив и плохую энергетику. Когда расческа переполняется негативными эмоциями, тогда она ломается. Чтобы не подвергаться опасности, его нужно выбросить.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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