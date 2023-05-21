Никогда не доверяйте им! Названы три знака зодиака, способные на подлости

Верные друзья – это настоящее сокровище, ведь они всегда поймут и поддержат в трудную минуту. Однако среди всех уроженцев зодиакального круга есть три, которые являются мастерами манипулирования и используют других исключительно в собственных интересах.

По словам астрологов, не стоит доверять Близнецам, Скорпионам и Рыбам. Они способны на подлости и легко выдают секреты людей, которые им поверили.

Близнецы

Люди, рожденные под этим знаком, очень эгоистичные, они всегда ставят свое благополучие на первое место. Близнецы по натуре веселые и оптимистичные, поэтому пользуются большой популярностью в кругу друзей. Их у них так много, что они даже не заметят потери одного-двух... Ведь желающих быть в их компании станет больше.

Люди, рожденные под этим знаком, ни к кому и ни к чему не относятся серьезно, не привязываются ни к людям, ни к вещам. Они также не чувствуют себя виноватыми, если причиняют кому-то боль, и способны на предательство.

Скорпион

Скорпионам трудно строить здоровые отношения с другими людьми, потому что они очень недоверчивые. Они больше всего боятся быть обманутыми, поэтому на всякий случай никому не доверяют и ждут подлости.

Уроженцы знака предпочитают случайные знакомства, а не дружбу – она кажется им слишком обязывающей. Если кто-то рассказывает им тайну, Скорпионы не чувствуют себя обязанными хранить ее. Кроме того, они очень мстительные. Если их чувства были задеты, постараются отомстить как можно больнее и сделают это исподтишка.

Рыбы

Представители этого знака зодиака, как правило, сознательно не пытаются кого-то обидеть, но чаще других принимают неверные решения. Рыбы хотят угодить всем, что невозможно, вот и мечутся, по незнанию ввязываясь в интриги или ложь.

Даже если у них самые лучшие намерения, ложь остается ложью, а обманутое доверие трудно восстановить. Именно поэтому Рыбы считаются личностями непостоянными, капризными и переменчивыми, и доверять кому-то с подобным характером сложно. Кроме того, они могут совершать подлости и не жалеть об этом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.