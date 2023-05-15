Никогда не пользуйтесь такой помадой после 35 лет: превратитесь в тетю

Какой цвет помады не подходит для женщин от 35 лет.

Макияж может сделать моложе, но и может моментально добавить несколько лет. Чтобы таких проблем не возникало, важно правильно подчеркнуть свои предпочтения и красоту.

В частности, в этом может помочь помада. Впрочем, стилисты советуют забыть об определенном цвете помады женщинам старше 35 лет.

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Все потому, что неудачно подобранный цвет помады может превратить женщину в "тетю" и состарить ее в десять, а то и больше, лет.

По мнению стилистов, морковный цвет на губах женщин 35+ является главным врагом. Вот такие оранжевые оттенки могут произвести образ дешевый и испортить макияж, да и общее впечатление.

Морковная помада прибавит возрасту и подчеркнет все недостатки кожи, в том числе даже самые мелкие морщинки.

Стилисты назвали цвет помады, которым лучше не красить губы женщина после 35 лет

Кроме того, морковный цвет может неудачно акцентировать на зубах. Пигмент помады визуально "пожелтит" зубы, поэтому улыбка будет выглядеть неуклюже.

Стилисты назвали цвет помады, которым лучше не красить губы женщина после 35 лет

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Впрочем, морковная помада подойдет девушкам с идеально гладкими и увлажненными губами. Поэтому сразу отказывайтесь от этого цвета, если у вас есть трещины или корочки на губах.

Напомним, что тональный крем может стать подлинным помощником, если его правильно наносить на кожу. Однако в некоторых случаях можно состарить лицо и показать все морщины из-за нескольких ошибок нанесения.

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