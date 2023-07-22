Никогда не сажайте у дома эти три растения, если у вас есть домашние животные

Ядовитые растения для кошек – три растения, которые токсичны для животных – что нельзя сажать возле дома

Часто ваши кошки любят есть как комнатные вазоны, так и растения на улице. Но животное может получить отравление и другие опасные болезни из-за этого.

Издание Sante Plus опубликовало список уличных растений, которые считаются злейшими врагами ваших кошек. Ведь, проникая внутрь, у животного может возникнуть расстройство пищеварения, диарея и даже нарушение работы сердца.

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Какие уличные растения опасны для кошек?

1. Эвкалипт. Это растение токсично для кошки, а при проникновении внутрь вызывает расстройство пищеварения.

Ядовитые растения для кошек – три растения, которые токсичны для животных – что нельзя сажать возле дома

2. Папоротник. Если ваша кошка съест кусок папоротника, есть большая вероятность, что это вызовет геморрагическую диарею.

Ядовитые растения для кошек – три растения, которые токсичны для животных – что нельзя сажать возле дома

3. Лавровое дерево. Известный своим очень приятным запахом, лавр опасен для кошек. При попадании в организм вызывает нарушение сердечного ритма и сердца.

Ядовитые растения для кошек – три растения, которые токсичны для животных – что нельзя сажать возле дома

Какие растения нетоксичны для кошки?

Некоторые растения не вредны для кошек. Предлагаем вам список растений, которые вполне безопасны для четырехлапых:

бостонский папоротник,

Тилландия,

хойя,

кентия,

калатея.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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