Никогда так не делайте, чтобы не потерять урожай: Как подготовить опилки к мульчированию

Как правильно мульчировать растения на огороде и в саду опилками

Многие садоводы находят в опилках доступный и простой способ улучшить урожай на своих грядках. Однако, некоторые люди сталкиваются с растениями, которые начинают увядать и погибать после применения опилок, и это разочаровывает их.

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Появление такой реакции растений на полезную мульчу может быть объяснено тем, что бактерии в почве поглощают азот во время разложения опилок, что приводит к недостатку этого важного макроэлемента для растений и приводит к их гибели.

Как подготовить опилки к мульчированию грядок:

Замачивание: Перед использованием опилок на грядках, ее нужно обработать, чтобы компенсировать потерю азота для растений. Растворите стакан мочевины в 10 литрах воды и примените этот раствор на опилках. Затем распределите обработанные опилки по огороду; Перепревание: Дайте опилок перепреть перед использованием и распределяйте его среди растений на грядках. После перепревания, опилки не будут извлекать важный азот из растений, а наоборот, будут способствовать росту зеленой массы.

Запомните эти рекомендации, чтобы насладиться преимуществами мульчирования опилками без ущерба для растений в садовом огороде.

За садом нужно ухаживать в любое время года. Важно не запускать грибные болезни, своевременно бороться с вредителями и только умножать урожай.

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