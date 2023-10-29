Николая Тищенко избили на Львовщине и угрожали расправой - СМИ

28 октября в Брюховичах во Львовской области было совершено нападение на народного депутата Николая Тищенко. Неизвестный мужчина ударил народного избранника кулаком в голо.

Ряд СМИ сообщил, что инцидент произошел около 19 часов. Депутат после избиения обратился с заявлением в полицию.

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"В Брюховичах во Львовской области неизвестный мужчина ударил Тищенко кулаком в горло и угрожал физической расправой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о нападении на нардепа зарегистрирована в ЕРДР по статье "нанесение легких телесных повреждений". Нападающему, если его поймают, грозят исправительные работы сроком год.

Добавим, что народный депутат в своих соцсетях не подтвердил и не опроверг информацию о нападении на него.

Что известно о скандалах с участием Тищенко:

Во время карантина в 2020 году заведение, владельцем которого является Тищенко под названием "Велюр", продолжал работать, несмотря на запрет. Его посещали депутаты, чиновники и предприниматели.

В 2021 году Тищенко заявил, что совсем не заметил роста цен в Украине, ведь до сих пор покупает гречку по 12 гривен за килограмм и говядину 50-70 гривен за килограмм.

Как мастер спорта по дзюдо Тищенко неоднократно демонстрировал бойцовские приемы в стенах парламента — то с Кивой, то с коллегами Леросом и Куницким.

Весной 2022 года сделал себе пиар на поставке дырявых бронежилетов для Киевской ТРО. Впоследствии расследователи выяснили, что амуниция была некачественной, а сам нардеп избегал вопросов о предоставлении бронежилетов.

В апреле попал в очередной скандал, когда попал на видео во время награждения пистолетом Стечкина за "работу батальона Архангела Михаила".

В июне 2022 Тищенко засветился в Чехии на вечеринке и нарвался на шквал критики в сети.

Осенью 2022 года попал в очередной конфуз. Написал, что "освободил" от оккупантов Ливан вместо Лимана.

27 января 2023 года скандального нардепа Николая Тищенко исключили из фракции "Слуга народа". Это решение возникло после поездки Тищенко в Таиланд, что вызвало возмущение у украинцев.

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