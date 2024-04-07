Ночью оккупанты обстреляли Харьков дронами: есть пострадавшие

Ночь 7 апреля принесла атаку российским силам в Харькове с использованием ударных беспилотников. Один из них потерпел сбой и поразил частный дом, результатом чего стали ранения трех человек. Одновременно баллистика была направлена на порты Одессы, что привело к повреждениям и ранениям людей.

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Игорь Терехов, мэр Харькова, подтвердил факт атаки и отметил активную оборону города от вражеских дронов. В результате обстрела, одна из местных жительниц получила ранения. Утром известно о трех пострадавших, которым оказана медицинская помощь.

Кроме этого, оккупанты ударили "шахедами" по разным районам Харьковщины, однако, к счастью, на этот раз обошлось без жертв. В то же время, ракетный удар направлен в Одессу, разрушив часть пристани и приведя к травме одного из местных жителей.

Дополнительно ночью произошла атака беспилотников в Днепропетровщине. В течение длительной обороны, силы противовоздушной обороны уничтожили 11 ударных дронов над разными районами области. Ранения и материальный ущерб понесли некоторые здания и транспортные средства в результате падения осколков.

Ночью защитники уничтожили 17 ударных БПЛА. В целом россияне атаковали управляемой авиационной ракетой Х-31, баллистической ракетой "Искандер-М" и 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

ПВО сработало в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Напомним, в ночь на 4 апреля город Харьков подвергся серии атак Шахедами. В результате погибли трое спасателей и одна местная жительница, а также были ранены 12 человек.

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