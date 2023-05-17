Ночью оккупанты обстреляли Николаев: повреждены промышленные, частные здания, ТЦ и автосалон (фото, видео)

Вечером 16 мая россияне совершили ракетную атаку на Николаев, в результате которой был поврежден автосалон, торговый центр, промышленная инфраструктура и частные дома. Известно об одном потерпевшем.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"16 мая в 23:08 Николаев потерпел вражеский ракетный удар, в результате чего произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона. На этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.

Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме того, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем человеке".

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В Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области уточнили, что к ликвидации последствий вражеских обстрелов в Николаеве привлекалось 64 спасателя и 13 единиц спецтехники.

Напомним, в ночь на 16 мая оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Киев. Во время атаки силы ПВО сбили 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 6 "шахедов": обломки упали на зоопарк, повреждены автомобили.

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