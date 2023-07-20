Ночью в Крыму раздавались взрывы, оккупационные власти заявили об атаке беспилотников (видео)

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотника по северо-западной части полуострова этой ночью, 20 июля.

В своем Телеграм-канале представитель оккупационного режима заявил, что в результате удара "вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания".

Читайте также: Враг атаковал Одессу и Николаев разными ракетами: среди пострадавших есть дети (фото)

"На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток", – написал он.

Что это за населенный пункт, в котором один беспилотник поразил сразу четыре административных здания, Аксенов не сказал. Других подробностей тоже пока нет.

Тем временем жители Крыма публикуют видео "ночной атаки НЛО".

Также местные паблики сообщают со ссылкой на очевидцев, что от удара беспилотника пострадало село Раздольное, которое находится в Советском районе.

российские паблики сообщают, что в Раздольном погибла 14-летняя местная жительница Ирина Л.

По предварительным данным, девочка вместе с подружкой шла встречать рассвет, и, когда проходила центральную площадь поселка, там упал беспилотник. В результате взрыва Ира получила множественные осколочные ранения брюшной полости и головы.

Напомним, 19 июля в оккупированном Крыму раздавались взрывы – детонировал склад с боеприпасом врага на Старокрымском полигоне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!