Ночью враг атаковал Одессу 'Калибрами': поврежден бизнес-центр, есть жертвы и раненные (фото, видео)

В ночь на 14 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Террористы армии рф атаковали бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Как сообщило Оперативное командование "Юг", россияне выпустили по Одессе четыре крылатых ракеты "Калибр" с корабля в Черном море.

"В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения. Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг вызвал разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м. 3 сотрудника состава погибли, 7 получили ранения", – говорится в сообщении.

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Спасатели продолжают разбирать завалы, под которым могут быть люди.

Напомним, ночью 13 июня россияне совершили ракетную атаку на Кривой Рог. После попадания ракеты в 5-этажное здание и гражданские объекты в городе погибли 11 человек, более 30 получили ранения.

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