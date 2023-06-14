Уночі ворог атакував Одесу 'Калібрами': пошкоджено бізнес-центр, є жертви та поранені (фото, відео)

У ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Терористи армії рф атакували бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті.

Як повідомило Оперативне командування "Південь", росіяни випустили по Одесі чотири крилаті ракети "Калібр" з корабля в Чорному морі.

"Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 особи отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м. 3 співробітники складу загинули, 7 отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

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Рятувальники продовжують розбирати завала, під якими можуть бути люди.

Нагадаємо, уночі 13 червня росіяни здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг. Після влучання ракети у 5-поверховий будинок та у цивільні об’єкти в місті загинули 11 людей, понад 30 отримали поранення.

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