Ночью взрывы раздавались в двух областях россии: минобороны рф заявило о 'сбитии БПЛА' (видео)

Ночью 27 августа жители двух областей россии сообщали о звуках взрывов. В Брянской области насчитали от 6 до 13 взрывов, в Курской – до 10.

русское минобороны рф заявило, что взрывы были связаны с работой ПВО – якобы над территорией Брянской и Курской областей были ликвидированы два беспилотника.

"Ночью и утром киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории российской федерации с применением БПЛА самолетного типа. Очередными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в поле два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", — отмечалось в сообщении.

Тем временем россияне в соцсетях публикуют видео "прилетов":

Напомним, ночью 27 августа масштабная тревога раздавалась по всей территории Украины. Враг из Каспийского моря поднял на воздух самолеты Ту-95МС и выпустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55 в сторону Киева.

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