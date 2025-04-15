Новая финансовая помощь: кто из украинцев может рассчитывать на 11 тыс. грн

Некоторые украинские семьи имеют возможность получить единовременную денежную помощь в размере 11 тысяч гривен. Выплаты предоставляются в рамках проекта "Поддержка детей, пострадавших в результате боевых действий", реализуемого благотворительной организацией "СОС Детские Городки Украина".

Об этом сообщает издание "napensii". Программа направлена на помощь семьям, в которых ребенок получил ранения во время войны, в частности в результате действия взрывчатки, боеприпасов или другого оружия. По текущим данным уже около 500 детей получили эту финансовую поддержку.

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Помимо денежной помощи организация предоставляет широкий спектр дополнительных услуг, способствующих восстановлению пострадавших детей и их семей. Среди них:

реабилитация в ведущих клиниках Украины;

обеспечение медикаментами и необходимым оборудованием для восстановления;

медицинские обследования;

психологическая помощь и логопедические консультации;

гуманитарная поддержка;

правовая помощь;

доступ к дистанционному образованию для детей, не имеющих возможности посещать школу.

Кроме того, в рамках инициативы в столичном "Охматдете" обустроено два детских пространства: одно – в стационарном отделении по ул. Черновола, 28/1, другой – в поликлинике по ул. Стретенская, 7-9.

Чтобы получить пособие в размере 11 000 грн, необходимо заполнить специальную регистрационную форму. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +38 (095) 790-14-16.

Раньше мы рассказывали, кто может рассчитывать на помощь в размере 20 тысяч гривен от Depaul Ukraine.

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