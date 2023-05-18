Новолуние 19 мая перевернет жизнь трех знаков зодиака: их ждут хорошие новости
Последнее новолуние весны, которое состоится 19 мая 2023 года, станет судьбоносным для трех уроженцев зодиакального круга. Они получат важные новости, которые могут изменить их жизнь, так что стоит прислушаться к своей интуиции и не упустить такой шанс.
По словам астрологов, в списке счастливчиков Львы, Скорпионы и Тельцы. Фортуна будет к ним особенно благосклонна, так что мечты могут сбыться. По-настоящему волшебным окажется время 18:56 – можно смело загадывать желания.
Лев
Львы смогут оставить позади проблемы, которые беспокоили их в течение длительного времени, и начать все с чистого листа. Уроженцы знака заведут выгодные деловые знакомства, а одинокие могут встретить свою вторую половинку. Однако для этого стоит прислушаться к своему сердцу. Все начинания в этот день будут благоприятными, а покупки удачными. Львы смогут выгодно вложить деньги и получить в будущем солидную прибыль.
Скорпион
Приятные новости ждут Скорпионов с самого утра – близкий человек порадует их сюрпризом или подарком, что задаст настроение на весь день. Уроженцы знака будут полны сил и смогут достичь отличных результатов на работе. Их старания оценит руководство – звезды сулят Скорпионам солидную премию и заманчивые перспективы карьерного роста. Однако об отдыхе не стоит забывать.
Телец
Тельцы решат важные задачи, которые долго откладывали на потом, и смогут уверенно двигаться к своим целям. Некоторые получат выгодное предложение по работе, которое обещает им продвижение по карьерной лестнице и доходы, выше в разы от нынешних. Благоприятным будет день и для любовных вопросов – Тельцы могут решиться на брак и начнут смело планировать свое будущее. Приятных забот будет очень много.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.
В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.
Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.