Новолуние 21 марта принесет большие проблемы трем знакам зодиака: их планы рухнут

Новолуние, которое состоится 21 марта 2023 года, принесет много проблем трем уроженцам зодиакального круга – им грозят конфликты как с родными, так и на работе, а также финансовые потери. Планы могут быть разрушены уже с самого утра, что "задаст тон" всему дню.

По словам астрологов, в зоне риска Весы, Водолеи и Овны. Вот что х ждет!

Весы

Уроженцы этого знака столкнутся с недопониманием со стороны близких – сделанное замечание может привести к большому скандалу, который испортит отношения на длительное время. В этот день стоит отказаться от финансовых операций, поскольку риск стать жертвами обмана слишком велик. Лучше всего перенести покупки и, если сомневаетесь в принятии решения, посоветуйтесь с близкими. Возможны также поломки бытовой техники, из-за чего придется срочно обращаться за помощью к специалистам.

Водолей

Водолеев ждет очень напряженный день, когда все будет даваться труднее, чем обычно. Уроженцам знака придется проявить терпение и настойчивость, чтобы добиться хоть какого-то результата. Проблемы могут возникнуть, где не ждали – Водолеи рискуют пострадать от действий недоброжелателей, которые будут распускать о них сплетни. Уроженцы знака из-за этого могут потерять выгодный контракт по работе и лишиться солидной суммы денег.

Овен

Овнам будет очень сложно сосредоточиться на делах – одно неожиданное событие утром буквально выбьет их и колеи. Уроженцы знака будут допускать ошибку за ошибкой, что не останется незамеченным руководством. Овнов могут оштрафовать и даже пригрозить увольнением. Если они не сдержат эмоций и попытаются "отыграться" на второй половинке, то проблемы возникнут и в личной жизни. Уроженцам знака также не стоит доверять людям, которые дают им громкие обещания – их могут обмануть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.