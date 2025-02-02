Новые налоговые правила: какая жилая площадь считается 'нормой' для украинцев и сколько придется платить за 'лишние' метры

В 2025 году украинцам придется уплатить налог на недвижимость за 2024 год. Максимальная ставка этого налога составит 104 гривны за квадратный метр, что превышает установленные нормы.

Согласно информации Ассоциации налогоплательщиков, обязанность платить налог касается только собственников жилья с "избыточной" площадью. Другими словами, если ваша недвижимость превосходит определенные лимиты, необходимо будет доплатить за излишние метры.

Какая площадь считается сверхурочной:

Для квартир (независимо от их количества) – более 60 квадратных метров.

– более 60 квадратных метров. Для частных домов (независимо от количества) – более 120 квадратных метров.

– более 120 квадратных метров. Для комбинированной недвижимости (квартиры + дома в собственности) – более 180 квадратных метров.

Следовательно, налог касается только тех объектов, площадь которых выходит за пределы установленных норм. Владельцам компактного жилья беспокоиться не стоит.

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Налог на недвижимость: кто устанавливает ставки и когда ждать уведомления

Поскольку налог на недвижимость является источником наполнения местных бюджетов, местные советы имеют право определять его ставку, учитывая тип объекта недвижимости и его местонахождение.

Уведомление об обязанности уплатить налог должно поступить владельцам жилья не позднее 1 июля 2025 года.

Если контролирующие органы не пошлют или не вручат налоговое уведомление-решение в установленный срок, физические лица не будут нести ответственности за несвоевременную уплату налога. Это предусмотрено нормами Налогового кодекса.

Налог на недвижимость в 2025 году: сколько придется платить

Размер налога на недвижимость в 2025 году определяется на основе данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Контролирующие органы рассчитывают сумму налога, опираясь на информацию из реестра, предоставляемую органами государственной регистрации, или на основании оригиналов документов налогоплательщика, в частности, документов, подтверждающих право собственности (п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 Налогового кодекса Украины).

Налог на каждый "лишний" квадратный метр может составлять до 1,5% от минимальной заработной платы. По состоянию на 1 января 2024 года минималка составляла 7100 гривен. Соответственно, максимальная ставка налога на недвижимость за 2024 год составляет 106,5 гривен за каждый квадратный метр сверх нормы.

Ранее мы говорили, что некоторые украинцы в 2025 году должны заплатить налог за свой автомобиль.

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