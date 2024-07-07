Новые правила мобилизации: какие документы подтверждают право на отсрочку

В Украине есть категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва, хотя это не освобождает от военной службы полностью, а только переносит ее на определенный срок из-за определенных обстоятельств.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины от 18 до 60 лет могут претендовать на отсрочку по следующим основаниям: семейные обстоятельства, состояние здоровья, бронирование, профессиональная деятельность, обучение и научная степень.

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Чтобы получить отсрочку, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту учета, написать заявление и предоставить документы, подтверждающие основания для отсрочки. Отсутствие четкого перечня документов в законодательстве означает, что каждое основание требует подтверждающих документов.

Например, для отсрочки из-за наличия родственника с инвалидностью требуется медицинское заключение, а для студентов – справка из учебного заведения. Отсрочку по состоянию здоровья могут получить люди с инвалидностью или временно непригодные к службе, подтвержденное заключением военно-врачебной комиссии.

Решение об отсрочке принимает специальная комиссия при ТЦК и СП после тщательного изучения поданных документов. Рассмотрение заявления длится до 7 дней, после чего выдается справка об отсрочке или отказе.

Лица, получившие отсрочку, остаются военнообязанными. При рассмотрении заявления их не могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии или мобилизовать.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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