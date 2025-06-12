Новые требования к техосмотру: что изменится для украинских водителей с 1 июля

С 1 июля в Украине станет обязательной видеофиксация во время проверки технического состояния транспортных средств. Это предусмотрено приказом МВД от 23 мая 2025 года № 348.

Изначально планировалось, что это требование вступит в силу лишь через полгода после завершения или отмены военного положения, однако МВД решило ускорить его внедрение. Об этом пишет UAportal со ссылкой на сайт "Автотема".

Уже с 19 мая действует постановление Кабинета Министров № 286, которое вносит изменения в порядок проведения обязательного техосмотра транспортных средств. Согласно новым правилам, во время проверки технического состояния и конструкции автомобиля исполнитель обязан осуществлять фото- и видеофиксацию процесса и сообщать об этом владельцу.

Утвержденный Порядок регламентирует процедуру видеозаписи во время проверки технического состояния и конструкции колесных транспортных средств. Основная цель таких изменений - обеспечить большую прозрачность и беспристрастность в процессе технического осмотра.

Читайте также: Водителям рассказали, когда можно игнорировать дорожную разметку, не боясь штрафа

Основные требования к видеофиксации

Непрерывность видеозаписи: Фиксация должна происходить на протяжении всего периода проверки технического состояния.

Фиксированное оборудование: Камеры и другие средства видеофиксации должны быть установлены стационарно на территории пунктов техконтроля.

Проверка исправности перед использованием: Перед началом работы работники обязаны удостовериться в готовности оборудования. Если видеофиксация невозможна – проверку не проводят.

Использование не менее двух камер: Процесс должен фиксироваться минимум двумя видеосредствами, которые размещаются по диагонали относительно транспортного средства, охватывая переднюю левую и заднюю правую (или переднюю правую и заднюю левую) части авто.

Особый акцент делается на соблюдении технических стандартов видеозаписи для обеспечения четкого качества и достоверности записанных материалов.

Требования к видеозаписи

Содержание видеозаписи: Видео должно содержать полный процесс осмотра конструктивных элементов и технического состояния колесного транспортного средства.

Идентификация транспортного средства: На записи должны быть четко зафиксированы марка, модель, цвет и государственный регистрационный номер автомобиля для его однозначной идентификации.

Читайте также: Украинским водителям выписывают штрафы на 3400 грн за "неправильные" права: почему это незаконно

Требования к техническому качеству: Видеофайл должен соответствовать следующим техническим параметрам:

минимальное разрешение — 720p (1280×720 пикселей);

формат сжатия - не ниже H.264;

частота кадров – не менее 5 кадров в секунду.

Соблюдение норм законодательства: Сохраненное видео должно соответствовать действующим нормативным актам, в частности, по технической защите информации.

Хранение и защита видеозаписей

Дата записи: Обязательно указывается дата проведения видеофиксации, которая должна совпадать с датой оформления протокола проверки.

Срок хранения: Видеофайлы хранятся исполнителем в течение всего периода действия протокола.

Защита данных: Исполнитель гарантирует защиту видеозаписи от несанкционированного доступа, нарушения конфиденциальности, незаконных изменений и уничтожения.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!