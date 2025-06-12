Новые требования к техосмотру: что изменится для украинских водителей с 1 июля
С 1 июля в Украине станет обязательной видеофиксация во время проверки технического состояния транспортных средств. Это предусмотрено приказом МВД от 23 мая 2025 года № 348.
Изначально планировалось, что это требование вступит в силу лишь через полгода после завершения или отмены военного положения, однако МВД решило ускорить его внедрение. Об этом пишет UAportal со ссылкой на сайт "Автотема".
Уже с 19 мая действует постановление Кабинета Министров № 286, которое вносит изменения в порядок проведения обязательного техосмотра транспортных средств. Согласно новым правилам, во время проверки технического состояния и конструкции автомобиля исполнитель обязан осуществлять фото- и видеофиксацию процесса и сообщать об этом владельцу.
Утвержденный Порядок регламентирует процедуру видеозаписи во время проверки технического состояния и конструкции колесных транспортных средств. Основная цель таких изменений - обеспечить большую прозрачность и беспристрастность в процессе технического осмотра.
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Основные требования к видеофиксации
Непрерывность видеозаписи: Фиксация должна происходить на протяжении всего периода проверки технического состояния.
Фиксированное оборудование: Камеры и другие средства видеофиксации должны быть установлены стационарно на территории пунктов техконтроля.
Проверка исправности перед использованием: Перед началом работы работники обязаны удостовериться в готовности оборудования. Если видеофиксация невозможна – проверку не проводят.
Использование не менее двух камер: Процесс должен фиксироваться минимум двумя видеосредствами, которые размещаются по диагонали относительно транспортного средства, охватывая переднюю левую и заднюю правую (или переднюю правую и заднюю левую) части авто.
Особый акцент делается на соблюдении технических стандартов видеозаписи для обеспечения четкого качества и достоверности записанных материалов.
Требования к видеозаписи
Содержание видеозаписи: Видео должно содержать полный процесс осмотра конструктивных элементов и технического состояния колесного транспортного средства.
Идентификация транспортного средства: На записи должны быть четко зафиксированы марка, модель, цвет и государственный регистрационный номер автомобиля для его однозначной идентификации.
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Требования к техническому качеству: Видеофайл должен соответствовать следующим техническим параметрам:
- минимальное разрешение — 720p (1280×720 пикселей);
- формат сжатия - не ниже H.264;
- частота кадров – не менее 5 кадров в секунду.
Соблюдение норм законодательства: Сохраненное видео должно соответствовать действующим нормативным актам, в частности, по технической защите информации.
Хранение и защита видеозаписей
Дата записи: Обязательно указывается дата проведения видеофиксации, которая должна совпадать с датой оформления протокола проверки.
Срок хранения: Видеофайлы хранятся исполнителем в течение всего периода действия протокола.
Защита данных: Исполнитель гарантирует защиту видеозаписи от несанкционированного доступа, нарушения конфиденциальности, незаконных изменений и уничтожения.
Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.
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