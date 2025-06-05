Новые тренды на рынке труда: какие специальности массово выбирают украинцы

В 2025 году Министерство экономики совместно со Службой занятости предоставили тысячам украинцев ваучеры на обучение. Благодаря этому многие люди смогли бесплатно освоить новую профессию, повысить уровень квалификации или сменить профессию. Наибольшим спросом среди участников программы пользовались курсы по медсестринству, медицине, кулинарии и другим специальностям.

Как отметили в Государственной службе занятости, с начала года ваучерами на обучение уже воспользовались 11 тысяч граждан Украины. Больше всего таких ваучеров выдано жителям Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областей.

Этот ваучер предоставляет возможность пройти переподготовку или повысить квалификацию по одной из 155 профессий и специальностей. Актуальный список обновляется каждые три месяца и доступен на официальном сайте Министерства образования и науки. В период с января по май украинцы чаще всего выбирали такие направления:

медсестринство;

медицина;

повар;

социальный рабочий;

водитель автотранспортных средств

Ваучеры принимают в подавляющем большинстве аккредитованных образовательных учреждений - как учреждений профессионально-технического образования, так и высших учебных заведений. В частности, есть возможность учиться в одном из восьми современных центров профессионального образования.

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Как присоединиться к программе?

Чтобы получить ваучер, необходимо соответствовать определенным критериям. В частности:

иметь диплом о профессионально-техническом или высшем образовании;

не состоять на учете в центре занятости как безработное лицо;

не проходить обучение за средства Фонда соцстраха на случай безработицы за последние три года.

Право на участие имеют:

граждане Украины старше 45 лет, имеющих не менее 15 лет официального трудового стажа;

ветераны боевых действий, если обращение подано позже трех лет после демобилизации;

лица с инвалидностью, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

уволены со службы в Вооруженных силах из-за состояния здоровья или в связи с сокращением;

лица, находившиеся в плену;

украинцы, которые получили ранения или получили травмы во время действия военного положения.

Сумма компенсации за обучение составляет 30280 гривен. В случае если стоимость курса превышает эту сумму, разницу покрывает либо работодатель, либо само лицо. Чтобы получить компенсацию, необходимо:

обратиться в любой центр занятости;

подать электронную заявку;

воспользоваться сайтом Государственной службы занятости;

или отправить запрос через мобильное приложение.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам предлагают зарплату более 40 тысяч за работу из дома.

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