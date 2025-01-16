Новые возможности для пассажиров: что изменилось в приложении 'Укрзализныци'

В обновленном приложении "Укрзализныци" появилась новая возможность – шеринг билетов между аккаунтами. Еще одной новацией стала дополнительная персонализация аккаунтов.

Об этом сообщает Telegram-канал компании. Теперь пользователи могут указывать свою дату рождения и пол. Это позволит "Укрзализныце" присылать персонализированные поздравления в особые для пользователей дни.

"Теперь можно создавать профиль для пассажира, для которого покупается билет, указав его ФИО и номер телефона (зарегистрированный в аккаунте). Приобретенный билет автоматически попадет в аккаунт пассажира, а бонусы за поездку будут засчитаны ему", – говорится в сообщении.

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В новом обновлении приложения появляются дополнительные функции, включая "обнимашки" за детские билеты и расширенную навигацию в программе лояльности "Железные друзья".

Напомним, что эта программа позволяет накапливать "объятия", достижения, которые можно обменять на подарки. Теперь для удобства пользователей в приложение добавлены новые категории, чтобы упростить поиск предложений.

Среди традиционных категорий есть "Детям", "Дозволение" и "Здоровье", а также специальные подборки, такие как "Бизнес ветеранов" (предложения от предпринимателей-защитников) и "Сделано в Украине" (бренды, работающие в Украине).

Ранее мы рассказывали, что появилась новая услуга от "Укрзализныци" в скоростных поездах.

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