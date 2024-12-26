Новый Год без снега: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

В пятницу в южных и северных областях Украины прогнозируется прохладная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, местами возможна гололедица. На остальной территории сохранится сухая погода, местами возможен туман.

27 декабря небольшой дождь и мокрый снег ожидаются на крайнем юге Украины и ночью в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях. В некоторых районах возможен слабый гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На другой территории существенных осадков не предполагается. Утром и первой половиной дня на севере и местами на западе страны ожидается туман. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных и северных регионах северо-западный, 5-10 м/с. Ночью и днем: -3°. +2°. В Карпатах: -4°… -9°. В Закарпатье и в Крыму: днем +1°… +6°.

Киев: Ночью прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом, возможен слабый гололед. Днем осадки маловероятны. Утром и днем туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура около 0°С.

Прогноз на 28 декабря: Сухую погоду без существенных осадков обещают по всей Украине. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью и днем: -3°. +2°. В Карпатах ночью: -3… -8°.

Киев: Ожидается сухая погода. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, переменных направлений. Температура: ночью 0°… -2°, днем 0°… +2°.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на январь.

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